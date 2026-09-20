Amed SF-Beşiktaş CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 6. hafta

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor. Amed SF-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Amedspor-Beşiktaş maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için geri sayım sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Beşiktaş'ı konuk ediyor. Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Amedspor-Beşiktaş mücadelesi, iki takım açısından da milli ara öncesinde büyük önem taşıyor. Beşiktaş üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdürmek isterken Amedspor ise güçlü rakibi karşısında sahasında puan veya puanlar arıyor. Amed SF-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Amed SF: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.



Beşiktaş: Beşiktaş: Nübel. Murillo. Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşması 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TROSSARD AMEDSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Amedspor karşısında forma giyemiyor. Trossard'ın durumu karşılaşma öncesinde bir süre merak konusu olmuştu. Ancak Beşiktaş, 19 Eylül'de futbolcunun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasına göre Trossard'ın, önceki maçlarda topuk bölgesine aldığı darbelerin ardından Erzurumspor FK karşılaşması sonrasında topuk bölgesinde ağrı oluştu. Yapılan değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemelerinin ardından futbolcunun topuk kemiğinde, yani kalkaneusunda travmatik kemik ödemi tespit edildi. Beşiktaş, Trossard'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını ve tedavi sürecinin devam ettiğini duyurdu.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Siyah-beyazlı ekip, Amedspor karşılaşmasına moralli çıkıyor. Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 resmi karşılaşmanın tamamını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Ligin 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Kauno Zalgiris karşısında 1-0'lık yenilgi yaşadı.

Bu iki mağlubiyetin ardından toparlanan Beşiktaş; Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip Avrupa Ligi'nde ise Olimpik Marsilya'yı yenerek serisini sürdürdü.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ