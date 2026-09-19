Beşiktaş'ın savunmadaki önemli isimlerinden Emirhan Topçu, Sabah Spor'a verdiği özel röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun maç içerisindeki tutumuna değinen Emirhan, "Hocamız Vincenzo İtaliano, bizimle beraber maçı yaşıyor. Statta 50 bine yakın kişi var ama biz onu dışarıdan duyabiliyoruz. Ne kadar büyük oyuncu olursan ol, onun için tam değilsin." sözlerini sarf etti.

Bu sezon gösterdiği performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen ve A Milli Takım'a davet edilen Emirhan Topçu, Sabah Spor'a özel değerlendirmelerde bulundu.

Vincenzo İtaliano ile birlikte çok şeyin değiştiğinin altını çizen Emirhan, "Hocamız Vincenzo İtaliano, bizle beraber maçı yaşıyor. Statta 50 bine yakın kişi var ama biz onu dışarıdan duyabiliyoruz.

"ONUN İÇİN TAM DEĞİLSİN"

Hoca maç bitince şöyle bakıyor bence; bu maçı oynadık ve bitti, önümüzde bir maç daha var. Hatalarımızı bize hemen söylüyor ki bir sonraki maçta bunları yapmayalım. Ne kadar büyük oyuncu olursan ol, onun için tam değilsin. Sana ne katabilirse onun için artı bence.

"HER MAÇA AYNI COŞKU VE ENERJİYLE BİZİ HAZIRLIYOR"

Her zaman gelişmeye ve geliştirmeye açık hoca. Hoca bizi her maça aynı hazırlıyor. İster Anadolu takımı olsun ister derbi, Avrupa fark etmiyor. İtaliano her maça aynı coşku ve enerjiyle bizi hazırlıyor.

"BU SEZON DAHA ÇOK ÇALIŞTIM"

Geçen sene daha çok konsantrasyon eksikliği yaşıyordum. Bu sezon ise çalışarak, konuşarak hocalarımız, yönetim, takım arkadaşlarım, yeni gelen transferler olsun hepsiyle iyi iletişim sağlayarak konsantrasyonumu daha iyi noktaya getirdim. Açıkçası bu sezon daha da çok çalıştım geçen yıla göre. Performansımın sebebinin bunlar olduğunu düşünüyorum.

"TÜRK-YABANCI YOK HEPİMİZ BİRİZ"

İçeride de dışarıda da arkadaşlık çok güzel. Dışarı çıkıp hep beraber yemeğe gidiyoruz. Yabancı, Türk fark etmeksizin karışık bir şekilde çıkıyoruz dışarı. Tesiste, kulüpte ya da deplasmanda Türk, Türk'e değil de karışık bir şekilde, hocalar da dahil iç içe olduğumuzdan bu birliktelik bizi yükseltiyor." sözlerini sarf etti.

