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Beşiktaş'tan Leandro Trossard hakkında sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Beşiktaş'tan Leandro Trossard hakkında sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sakatlık durumu hakkında duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, "Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır. Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

#Beşiktaş #Leandro Trossard #Erzurumspor FK
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