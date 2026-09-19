Beşiktaş'ta dikkat çeken istatistik! Son 4 maçta...

Beşiktaş ligde ve Avrupa’da çıktığı son 4 resmi maçta rakip fileleri 15 kez sarstı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile skorer bir kimlik kazanan siyah beyazlılar, 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Avrupa Ligi'nde 4-1'lik muhteşem Marsilya zaferiyle ses getiren Beşiktaş'ın golcü kimliği öne çıkıyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun istediği hücumcu futbola alışmaya başlayan siyah-beyazlı takım rakiplerine adeta gol olup yağdı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 4 maçta toplam 15 gol atan Kara Kartal, söz konusu süreçte fire vermeden 4 galibiyet elde etti. Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de 4-1'lik Marsilya zaferiyle hızlı başladı.



İSTATİSTİKLER ÖNE ÇIKTI



Kara Kartal; iç sahada oynadığı Süper Lig maçlarında da ligin yeni takımları Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK (3-0) önünde kazanarak 6 puan topladı ve rakiplerine 9 gol attı. Ligde ve Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın istatistikleri de dikkat çekiyor. Süper Lig'de ilk 5 haftada maç başına 11.6 şut çeken siyah-beyazlılar, maç başına 6 isabetli şut rakamını da yakaladı. Maç başına 2.4'lük gol ortalaması tutturan Kartal, yüzde 61.3'lük topa sahip olma ortalaması da elde etti.



OLAITAN ÇOK BEĞENİLDİ



Marsilya önündeki 4-1'lik galibiyette Junior Olaitan'ın başarısı alkış aldı. 24 yaşındaki futbolcu 2 asist yaparak galibiyete katkı verdi. Olaitan ayrıca 3 şut pası, yüzde 82 pas isabeti, 8 ikili mücadele kazanma, 3 sahipsiz top kazanma ve 3 şutla oynadı. Genç futbolcu, Benin Milli Takımı'na davet edildi.



ALKIŞLAR EMİRHAN'A



Kartal'da Emirhan Topçu'nun yükselişi sürüyor. Marsilya maçında savunmada başarılı bir görüntü çizen 25 yaşındaki futbolcu dikkat çekti. Marsilya maçında en fazla topla buluşan, isabetli pas veren, sahipsiz top ve ikili mücadele kazanan oyuncu Emirhan oldu. 106 kez topla buluşan yıldız isim, yüzde 87 pas isabeti yaparken 9 kez de ikili mücadele kazandı. Emirhan, A Milli Takımımız için aday kadroya da davet edildi.



İLHAN FAKILI MİLLİ TAKIMDA



Sezon başında Clermont takımından transfer edilen İlhan Fakılı kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu; Marsilya maçının kahramanlarından oldu. Bu sezon 12 maçta 2 gol, 1 asist yapıp başarılı bir görüntü çizen İlhan Fakılı, UEFA Uluslar Ligi için A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.



YILDIZLARA MİLLİ DAVET



Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolculara Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic; ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Bu kapsamda Trossard, Belçika Milli Takımı'na çağrılırken, Vlahovic de Sırbistan Milli Takımı'ndan davet aldı.



İÇ SAHADA 19 GOL ATTILAR



Teknik Direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde golcü bir kimliğe kavuşan Beşiktaş, evindeki rakamlarıyla beğeni topladı. Kara Kartal, bu sezon iç sahada çıktığı 7 resmi maçın tamamını kazandı. Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetlerde toplam 19 gol atarak skorer bir görüntü çizdi.



HERKESTEN SKOR KATKISI



Siyah-beyazlılar bu sezon gol yollarında etkili olurken, takımdaki herkesin katkı vermesi dikkat çekti. Savunma oyuncuları da dahil tüm takım hücum hattında ön plana çıktı. Amir Murillo sağ bekten gelip 3 gole katkı verirken; Rıdvan Yılmaz da 1 gol, 2 asistle parladı. Vlahovic ve Cerny 4'er golle en skorer isimler oldu. Kaptan Orkun Kökçü de 3 gol, 4 asistle 7 gole doğrudan etki etti.



KORNERLERDE ÇOK BAŞARILI



Beşiktaş, son 2 maçta 2 aynı korner golü attı. Ligdeki Erzurumspor FK mücadelesinde Orkun Kökçü'nün sağdan kornerinde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşu gelmişti. Marsilya maçında da yine sağdan Orkun Kökçü korneri kullandı, Amir Murillo kafayla ağları havalandırdı.