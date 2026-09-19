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Beşiktaş Diyarbakır kafilesini açıkladı!

Beşiktaş, Amed SK maçı kamp kadrosunu açıkladı.

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Beşiktaş Diyarbakır kafilesini açıkladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Amed SK maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda; Leandro Trossard, Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer almadı.

İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER

Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo

#Amed SK #Leandro Trossard #Yasin Özcan #Semih Kılıçsoy #Mustafa Erhan Hekimoğlu #Alexander Nübel #Doğan Alemdar #Wilfred Ndidi #Salih Özcan #Milot Rashica #Orkun Kökçü #Kassoum Ouattara #Emmanuel Agbadou
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