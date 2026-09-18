Beşiktaş'a Brezilyalı genç yetenek! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Ocak transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekibin Santos forması giyen genç futbolcu için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Yaz transfer döneminde Leandro Trossard, Alexander Nübel, Dusan Vlahovic ve Salih Özcan gibi önemli yıldızlarla birlikte toplam 10 takviye yapan siyah beyazlı yönetim, ocak ayında da kadrosuna ekleme yapmayı planlıyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlı kurmayların, Brezilya Serie A ekibi Santos'ta forma giyen ve potansiyeli yüksek olan Gabriel Bontempo'yu gündemine aldığı ileri sürüldü.

12 MİLYON EURO TALEBİ

Serdal Adalı yönetiminin 21 yaşındaki yıldız için Santos ile temas kurduğu ve oyuncunun mali şartlarını sorduğu kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre, Brezilya temsilcisi sergilediği başarılı performansla beğeni toplayan Bontempo için kapıyı 12 milyon euro'dan açtı. Genç yıldızın Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesinin ardından Bontempo'nun piyasa değerinin yükseldiğinin farkında olan Santos yönetimi bu rakamdan kesinlikle taviz vermeyi düşünmüyor.

9 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Forma istikrarıyla dikkat çeken Sambacı, 43 karşılaşmada toplam 2 bin 994 dakika süre aldı. 21 yaşındaki orta saha, 4 ayrı kulvarda 5 kez ağları havalandırırken, 4 de asist yaparak 9 gole doğrudan etki etti. Santos ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek olan Bontempo'nun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÇOK YÖNLÜ VE TEKNİK

Gabriel Bontempo'nun en önemli özelliklerinin başında çok yönlülüğü geliyor. Merkez orta saha, ofansif orta saha ve sağ kanat gibi farklı bölgelerde görev yapabilen Brezilyalı oyuncu, teknik direktörlere taktik açıdan önemli alternatifler sunuyor. Genç oyuncu top tekniği ve dar alandaki oyun becerisiyle ön plana çıkıyor.

HANDİKAPI FİZİK GÜCÜ

Futbol otoriteleri, Brezilyalı orta sahanın savunma disiplini ve fiziksel mücadele konusunda gelişim göstermesi gerektiği görüşünde. Genç oyuncu ikili mücadelelerde fiziksel açıdan dominant bir profil değil. Bontempo'nun oyunun hem savunma hem hücum yönünü aynı düzeyde yapabilmesi için zamana ihtiyacı olduğu göze çarpıyor.

BAYERN'İN DE RADARINDA

Otoritelerin geleceğini parlak gördüğü Gabriel Bontempo'yu yakından takip eden kulüp yalnızca Beşiktaş değil. Genç oyuncu ile Bundesliga devi Bayern Münih'in de ilgilendiği ifade edildi. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun oyuncunun transferi için Başkan Serdal Adalı'dan özel istekte bulunduğu ileri sürüldü.