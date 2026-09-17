Kartal Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyor! İşte Italiano'nun Marsilya maçı ilk 11'i

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde açılış haftasında Fransız ekibi Marsilya’yı konuk ediyor. Vincenzo İtaliano ve öğrencileri galip gelerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İşte dev mücadelenini muhtemel 11'leri... (BJK spor haberi)

Avrupa Ligi'nde lig aşamasında ilk hafta maçlarında temsilcimiz Beşiktaş bu akşam evinde Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Dev karşılaşmada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak müthiş bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya da zaferle başlamak istiyor. Marsilya ise bu sezon Ligue 1'de ilk 4 haftada 3 yenilgi alarak sezona son derece sıkıntılı bir giriş yaptı.

SON 3 MAÇTA 11 GOL

Siyah-beyazlı takım Vincenzo İtaliano yönetiminde Marsilya mücadelesine ideal 11'i ile başlayacak.

Son üç haftada Süper Lig'de 3 galibiyet alıp, rakip filelere 11 gol gönderen Kara Kartal, önemli bir çıkış yakaladı.

Çorum FK'yı evinde 6-2 yenen, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup eden ve son olarak yine sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 deviren Beşiktaş, Marsilya maçıyla beraber bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İtaliano ve ekibi de Avrupa Ligi'ne zaferler başlamak istiyor.

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Beşiktaş ile Marsilya, Avrupa kupalarında daha önce iki kez rakip oldu.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda evinde Marsilya'yı 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Fransa'da ise rakibine 2-0 mağlup oldu.

6 MAÇTA 5 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 mücadelenin 5'inden galip ayrılırken, 1 maçta mağlup oldu. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'i 1-0 ve 2-0 yenen siyah- beyazlılar, Hradec Kralove'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Son olarak Avrupa Ligi play-off turunda Zalgiris ile eşleşen Kartal, bu turun ilk mücadelesinden 3-0 galip gelmeyi başarırken, tek mağlubiyetini ise bu turun rövanşında rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek yaşadı.

UEFA KADROSU DUYURULDU

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu duyuruldu. Kadro şöyle:

KALECI: Nübel, Doğan, Emir Yaşar DEFANS: Ouattara, Agbadou, Taylan, Rıdvan, Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan, Yasin Özcan, Murillo ORTA SAHA: Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Miretti, İlhan Fakılı FORVET: Oh, Poku, Vlahovic, Semih.

VLAHOVIC DÖNÜYOR

Kara Kartal'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic bu akşam oynanacak Marsilya maçıyla yeniden formasına kavuşacak.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik sonrası 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Sırp golcü 1 maç men cezası alarak Erzurumspor FK karşısında oynamadı.

Bu sezon 5 resmi karşılaşmada 4 gol atan 26 yaşındaki forvet, Beşiktaş'taki kariyerine son derece başarılı bir başlangıç yaptı.

İŞTE BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic

Marsilya: Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emersoni Abdelli, Hojbjerg, Gomes, Harit, Paixao, Gouiri