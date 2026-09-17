Alexander Nübel’e Almanya Milli Takımı’ndan davet

Beşiktaş’ın sezon başında Bayern Münih’ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansın ardından Almanya Milli Takımı’na çağrıldı. Jürgen Klopp’un açıkladığı ilk kadroda yer alan 30 yaşındaki kaleci, yeniden milli forma için mücadele edecek.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, siyah-beyazlı formayla sergilediği başarılı performansın ardından Almanya Milli Takımı'na davet edildi.

Sezon başında Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. Nübel'in özellikle sezonun ilk bölümündeki görüntüsü, yeniden Almanya Milli Takımı'nın radarına girmesinde etkili oldu.

KLOPP'TAN İLK KADRODA NÜBEL SÜRPRİZİ

Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, göreve başlamasının ardından ilk kadrosunu açıkladı.

Klopp'un tercihleri arasında Alexander Nübel de yer aldı. Böylece Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi, yeniden Almanya Milli Takımı formasını giyme fırsatı yakaladı.

Nübel daha önce Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer bulmuştu.

ALMANYA'NIN RAKİPLERİ

Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, yeni dönemin ilk maçlarında Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla milli takım kapısını yeniden açan Nübel'in, Klopp döneminde kaleyi korumak için mücadele etmesi bekleniyor.