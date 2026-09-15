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Beşiktaş, Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş, Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1 buçuk saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maçın ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ardından Italiano ile futbolculardan Amir Murillo, basın toplantısı düzenleyecek.

#Fransa #Beşiktaş #Amir Murillo #Vincenzo Italiano #BJK Nevzat Demir Tesisleri #UEFA Avrupa Ligi
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