Beşiktaş, Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1 buçuk saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maçın ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ardından Italiano ile futbolculardan Amir Murillo, basın toplantısı düzenleyecek.