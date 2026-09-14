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Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! Marsilya maçına yetişiyor

Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a sevindiren haber geldi. Adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 25 yaşındaki futbolcunun, hafta başında takımla çalışmalara başlaması halinde Marsilya karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

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Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! Marsilya maçına yetişiyor

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edememişti.

Erzurumspor FK maçında forma giyemeyen 25 yaşındaki futbolcunun adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Rıdvan Yılmaz'ın Marsilya ile oynanacak mücadeleye yetişmesi bekleniyor.

Tecrübeli oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilirken, hafta başında takımla çalışmalara başlaması halinde Fransız ekibi karşısında görev yapmasının planlandığı öğrenildi.

#Fenerbahçe #Erzurumspor FK #Beşiktaş #Marsilya #Rıdvan Yılmaz
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