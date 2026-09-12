Spor yazarları Beşiktaş- Erzurumspor FK maçı hakemine eleştiri!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılan siyah-beyazlılar, serisini sürdürdü. Spor yazarları mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirirken hakem kararlarını da eleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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SİNAN VARDAR: PINARBAŞI'YLA BAŞLADI, ŞOVLA BİTTİ!
"Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı ezici bir üstünlük koyup, oynadığı oyunla sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, evinde Erzurumspor'u ağırlıyor. Tribünler tıklım tıklım dolu, coşku muazzam derecede iyi. Ben de tribünde yerimi aldım. Bir kez daha Beşiktaş taraftarıyla gurur duyuyorum."
"Beşiktaş maça çok iyi başladı. Haftalardır çok başarılı bir performans gösteren Emirhan Topçu, mükâfatını golle aldı. Maçta perdeyi açarken; Milli Takım'a da göz kırptı. Beşiktaş golden sonra baskıyı daha da artırdı."
"Trossard İstanbul'a alıştı, harika bir organizasyonla topu ağlara gönderdi. Trossard şahane; bu sezon lige damga vuracak. Beşiktaş'ın en büyük artısı kondisyon. Teknik direktör Italiano takıma harika bir kondisyon yüklemiş. Kaybedilen top 5-6 saniye içerisinde geri kazanılıyor, rakip de bu baskıyla bunalıyor."
"Orkun kardeşim, zaten hakemler Beşiktaş'a takmış durumdalar. Bu kadar üstlerine gidip itirazın dozunu artırma, zaten kart gösterecek yer arıyorlar. İlk yarının sonlarında Erzurumspor kalesi abluka altına alındı ama kaleciyi geçemedi. İlk yarı 2-0'lık skorla bitti ama verilmeyen iki net penaltıyı da es geçmeyelim!"
"Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı, golü de buldu ama gol hakem tarafından iptal edildi. Ben çok aynı kanıda değilim, bence goldü. Beşiktaş, ilk yarıda kaldığı yerden devam eden bir oyun oynuyor. Ertuğrul bu sefer gole izin vermedi."
"Şampiyonluğa giden yolda yedek kulübesinin katkısı çok önemlidir. İlhan Fakılı da geldiği günden bugüne kadar bu katkıyı fazlasıyla vermeye devam ediyor. Bugün de yedekten girip golünü attı. Beşiktaş, evinde taraftarının harika atmosferi ve çok güzel bir oyunla Erzurumspor karşısında galip geldi. Şimdi hedef, Avrupa Ligi gruplarında oynayacağımız ilk maç olan Marsilya karşılaşması."
TURGAY DEMİR: İNANIN ÇOCUKLAR
"Beşiktaş Digital'e verdiği röportajda, en sevdiği tribün bestesinin "Pınarbaşı" olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, maçtan günler önce tribünlerin şölen yerine dönmesini de garanti etmiş aslında... Nitekim öyle oldu. O coşkuyla başladı Beşiktaş ve başladığı gibi, coşkuyla bitirdi. Bir-iki istisna dışında Erzurumspor'u ceza sahasına sokmadılar."
"Salih-Orkun-Olaitan üçgeni, Trossard ve Cerny'yle beşgene, her yere yetişen OH'la altıgene dönüşünce tribünler de zevkten dört köşe oldular. Beş gol attı Kartal, üçü kabul edildi! Hadi birinde elle oynama olduğuna inandık da Cerny'nin golünde ne vardı!? Bildiğin ikili mücadele... Karşılıklı itme-çekme varsa iyi bir hakem böyle pozisyonlarda düdüğünü üflemez."
"Gürcan Hasova ise her fırsatta üfledi düdüğünü... İptal etti buz gibi golü! Buna çok benzer bir pozisyonda bu kez OH ceza sahası içinde düşürüldü. Hasova ve VAR'dakiler bu kez de düdüklerini üflemediler! PES!"
"Beşiktaş hep rüzgâra karşı koşmak zorunda mı!? Bu nedir arkadaş!? Kim, hangi çelmeyi takmaya çalışırsa çalışsın, Italiano ve öğrencileri bu sezon bu işe inanmışlar... Takım coşkulu, taraftar mutlu, Italiano gururlu... Trossard'ın siftah yapması, gelecek haftalarda atacağı gollerin habercisi gibi."
"İlhan Fakılı'nın sahada kaldığı her saniyeyi değerlendirmeye çalışması da çok kıymetli... Emirhan'ın attığı gol ise şapka çıkarılacak cinstendi. Baba Kartal Orkun ve genç arkadaşları bu sezon harika eserler çalacaklar gibi... Sanırım sırada, "İnanın çocuklar, çocuklar inanın, güzel günler göreceğiz, güneşli günler" diye başlayan 90'lı yılların efsane bestesi var. O yıllarda şampiyonluklar hep bu besteyle çağırılmıştı. Yine öyle olacak gibi... Öyleyse; İNANIN ÇOCUKLAR!.."
MUSTA ÇULCU: İKİ GOLÜ DE VERMELİYDİ
"Beşiktaş için cezalı Vlahovic ve sakat Rıdvan yokmuş, rakip 5-4-1 ile topun arkasına geçip kalabalık savunma yapıyormuş, sahip olduğu toplarla geçiş futbolu oynuyormuş hiç fark etmiyor. Maça başladığı andan itibaren önde baskı, istekli, iştahlı ve sürekli golü arayan, üreten, kendi futbolunu oynayan ve bunu rakibe kabul ettiren Beşiktaş, İtaliano ile oluşan sinerji ve muazzam keyif veren hücum futbolu ile rakibe ilk yarıda pozisyon vermedi."
"Daha ilk yarıda yüzde 75 ile topa sahip olan, 354 pas, rakip ceza alanında 25 kez topla buluşan, 14 şut, 1.68 gol beklentisi ve 2 gol ile rakibe nefes aldırmayan, bol bol pozisyon üreten Beşiktaş, oyunun tamamında mutlak hakim olan taraftı. Erzurumspor bu ligin seviyesinde bir kadroya sahip değil. İki takım arasında büyük güç ve siklet farkı var. İtaliano'nun sarı kartlı Salih ve Orkun'u oyundan alması çok akıllıcaydı."
"Beşiktaş sayılmayan gollerine rağmen farklı galibiyeti fazlasıyla hak etti. Gürcan Hasova bu seviye maçlara yeni yeni çıkmaya başladı. Maçın başında Orhan Ovacıklı pozisyonunu oynattı, doğruydu. Lakin devamında hakemin üstüne koşup itirazına sarı göstermeliydi."
"Orkun 16'da ciddi mobing yaptı, hakemi sözle ezdi, hırpaladı, orada sarı çıkmalıydı ama gösteremedi, devamında ikinci itirazına sarı çıkardı. İlk yarı biterken Oh'un çekilişine sahada penaltı veya değil, hakem kararıdır. Hakem de veremedi. Oh'un rakibe bir küçük teması var, bu nedenle VAR karışmaz."
"Beşiktaş'ın 51'de attığı iptal edilen gol öncesi Agbadou'nun topu elle aldığını net göremiyoruz! VAR'da demek ki kanıt var, hakemi izlemeye çağırdı. Ama OFR, farklı kanıt bir açı yine gösteremedi. Bence gol verilmeliydi."
"54'te Cerny ile Mujakic mücadelesinde karşılıklı futbolun doğasında olan el-kol basit temas var, faul yok. Buz gibi gol ama hakem 'faul' dedi Cerny'nin attığı gol badem oldu. Sıradan hakemliği herkes yapar ama yürekli hakemlik fark yaratır. Tecrübeye ihtiyacı var."