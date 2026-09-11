Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Derbi sonrası alınan galibiyetin önemine vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, takımın her geçen gün geliştiğini ve milli araya iyi bir şekilde girmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe derbisinin ardından Erzurumspor karşısında alınan galibiyeti değerlendiren İtalyan teknik adam, derbi sonrası aynı motivasyonu korumanın kolay olmadığını söyledi.

Italiano, "Derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor. Geçen hafta yaşadığımız delilikti, çılgınlıktı. Maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. İkinci yarıda oyun daha sakin geçti. Önemli olan kazanmak. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün iyi iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

"HER GEÇEN GÜN GELİŞİYORUZ"

Alanyaspor karşılaşmasıyla Erzurumspor maçı arasındaki farka da değinen Italiano, erken gol bulmanın oyunu kolaylaştırdığını belirtti.

İtalyan çalıştırıcı, "Bugün golü daha erken bulduk. Rakip savunmayı daha erken açtık. Her geçen gün daha da gelişiyoruz. Farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda." dedi.

"İKİ MAĞLUBİYETTEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Sezon içerisinde aldıkları iki yenilginin kendileri için önemli dersler içerdiğini ifade eden Italiano, takımın verdiği reaksiyondan memnun olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, "Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik, nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Ligde şu anda olduğumuz yerden çok mutluyum." diye konuştu.

"MİLLİ ARAYA GÜZEL GİRMEK İSTİYORUZ"

Yoğun fikstüre dikkat çeken Italiano, perşembe günü oynayacakları karşılaşmanın önemine vurgu yaptı.

Italiano, "Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Sonra lig maçı var, milli ara var. Milli araya güzel bir şekilde girmek istiyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.