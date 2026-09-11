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Alexander Nübel'den Beşiktaş taraftarına övgü: Büyük bir zevk

Beşiktaş'ın Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Alexander Nübel, siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfere övgüde bulundu. Alman kaleci, bu şekilde devam etmek istediklerini söyledi.

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Alexander Nübel'den Beşiktaş taraftarına övgü: Büyük bir zevk

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların Alman kalecisi Alexander Nübel, galibiyetin ardından taraftara övgülerde bulundu.

Nübel, Tüpraş Stadyumu'ndaki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Stadımızın konumu gerçekten harika. Bu taraftarla, bu atmosferde oynamak büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla iyi vakit geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

#Alexander Nübel #Erzurumspor FK #Trendyol Süper Lig #Tüpraş Stadyumu #Beşiktaş
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