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Kartal Kayra Yılmaz: Çok istekli bir Beşiktaş vardı

Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından konuştu. Derbi zaferini 3 puanla taçlandırmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, takım olarak sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

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Kartal Kayra Yılmaz: Çok istekli bir Beşiktaş vardı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe derbisinin ardından Erzurumspor karşısında da 3 puan almalarının önemine dikkat çeken Yılmaz, takım olarak karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

"3 PUANI ALMAMIZ ÇOK DEĞERLİYDİ"

Kartal Kayra Yılmaz, "Derbinin üstüne burada evimizde derbiyi de aslında taçlandırmak adına bugün 3 puanı almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş olduğunu belirten genç futbolcu, takım arkadaşlarını da tebrik etti.

Yılmaz, "Maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

"SAHADA ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun antrenmanlarda ve soyunma odasında gerekli uyarıları yaptığını belirten Kartal Kayra, kendilerinin de bunları sahaya yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Genç futbolcu, "Hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocamız bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

#Erzurumspor #Erzurumspor FK #Trendyol Süper Lig #Vincenzo Italiano #Kartal Kayra Yılmaz #Beşiktaş
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