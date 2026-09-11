Beşiktaş, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, sosyal medya paylaşımında hakem kararlarına göndermede bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar, maç içerisinde penaltı bekledikleri ve iptal edilen gollerle ilgili göndermede bulunarak hakem kararlarına tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın paylaşımında, "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın." ifadeleri kullanıldı.



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