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Beşiktaş'tan Erzurumspor FK galibiyeti sonrası hakem tepkisi

Beşiktaş, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, sosyal medya paylaşımında hakem kararlarına göndermede bulundu.

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Beşiktaş'tan Erzurumspor FK galibiyeti sonrası hakem tepkisi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar, maç içerisinde penaltı bekledikleri ve iptal edilen gollerle ilgili göndermede bulunarak hakem kararlarına tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın paylaşımında, "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın." ifadeleri kullanıldı.

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#Erzurumspor FK #Trendyol Süper Lig #Besiktas #Beşiktaş
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