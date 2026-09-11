Beşiktaş'tan Erzurumspor FK galibiyeti sonrası hakem tepkisi
Beşiktaş, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, sosyal medya paylaşımında hakem kararlarına göndermede bulundu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlılar, maç içerisinde penaltı bekledikleri ve iptal edilen gollerle ilgili göndermede bulunarak hakem kararlarına tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın paylaşımında, "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın. 😉 pic.twitter.com/hv0nDZupWv— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 11, 2026