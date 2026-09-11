Emirhan Topçu: Orkun'la golü birkaç gündür çalışıyoruz

Beşiktaş'ın Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Emirhan Topçu, derbi sonrası konsantrasyon kaybı yaşamadıklarını söyledi. Genç savunmacı, Orkun Kökçü ile çalıştıkları organizasyondan gol bulduğunu belirtti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Emirhan Topçu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Derbi galibiyetinin ardından oynanan maçların zorluğuna dikkat çeken Emirhan, takım olarak konsantrasyon kaybı yaşamadıklarını söyledi.

"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YAŞAMADIK"

Emirhan Topçu, "Derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Herhangi bir konsantrasyon eksikliği puan kaybına neden olabilir ama biz bu konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. İyi çalıştık, güzel oldu bizim için. Şu anda üstlerdeyiz ve buralarda devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GOL YEMEMEK BİZİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ"

Savunma performansına da değinen genç futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımın savunma yönüne verdiği önemi vurguladı.

Emirhan, "Hoca savunma diye buraya geldi. En önemlisi savunma zaten. Biz savunma oyuncuları için gol yememek daha önemli." dedi.

"GÜZEL BİR GOL OLDU"

Attığı golün organizasyonunu Orkun Kökçü ile birkaç gündür çalıştıklarını belirten Emirhan, "Orkun'la golü birkaç gündür çalışıyoruz. Oraya keseceğini biliyordum. Oraya kesti ve güzel de bir gol oldu. Bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelir." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.