Leandro Trossard: Derbiden sonra iki kat daha önemliydi

Beşiktaş'ın Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Leandro Trossard, derbi sonrası alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı. Belçikalı yıldız, takıma her geçen hafta daha fazla adapte olduğunu ve daha iyi olacağını söyledi.

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Erzurumspor FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların galibiyetinde ikinci golü kaydeden Belçikalı futbolcu, derbinin ardından Erzurumspor karşılaşmasının önemine dikkat çekti.

"DERBİDEN SONRA İKİ KAT DAHA ÖNEMLİYDİ"

Trossard, "Son galibiyetimizden sonra tekrar cevap vermemiz gereken bir maçtı. Derbiden sonra iki kat daha önemliydi. Geçen haftanın üzerine koyduk. Çok fazla gol fırsatı bulduk, gol yemedik ve harika bir maç oldu bizim için." ifadelerini kullandı.

"DAHA DA İYİ OLACAĞIM"

Takıma katkı sağlamak istediğini belirten Trossard, adaptasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

Belçikalı yıldız, "Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum, defansif olarak da katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım, adapte oluyorum ve daha da iyi olacağım." dedi.

Trossard, galibiyetin ardından sonraki maçı sabırsızlıkla beklediklerini de sözlerine ekledi.