Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni transferler Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard performanslarıyla ön plana çıktı. Vlahovic golünü atarken, Trossard yaptığı asistle derbi zaferinde başrol oynadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla yenen ve oynadığı futbolla dikkat çeken Beşiktaş'ta dünya çapındaki yıldızlar öne çıktı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Dusan Vlahovic attığı gol, Leandro Trossard yaptığı asistle derbinin kahramanları oldu. Yaz transfer döneminde kadroya katılan flaş yıldızlar kısa sürede Beşiktaş'a uyum sağladı. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'nun da yakından tanıdığı ve çok güvendiği Vlahovic ile Trossard istatistikleriyle ses getirdi. İki yıldız siyah-beyazlı camiaya ilerisi için umut aşıladı.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Dusan Vlahovic, ligde 3 maça çıkıp 4 gole ulaştı. Sırp forvet, Fenerbahçe karşısında 2 şutta 1 gol çıkarırken, yüzde 80'lik pas isabetiyle oynadı. Sırp yıldız, siyah-beyazlı formayla ilk derbisinde ilk golünü atarak ayakta alkışlandı. Leandro Trossard da Fenerbahçe derbisinin yıldızı oldu. Rıdvan Yılmaz'ın beraberlik golünde muhteşem bir asist yapan Belçikalı futbolcu, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisini yüzde 81 pas isabeti, başarılı 3 orta, 2 hücum pası, 3 şut ve 1 isabetli şutla tamamlayarak yıldınızı parlattı.

ITALIANO İLE UYUMLULAR

Kara Kartal'ın flaş yıldızları Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard, Teknik Direktör Vincenzo İtaliano ile çok iyi anlaşıyorlar. İki futbolcunun kısa sürede Beşiktaş'a alışmasında İtalyan teknik direktörün büyük katkısı bulunuyor. Hem antrenmanlarda hem de karşılaşmalarda Vincenzo İtaliano iki yıldızla sürekli olarak bire bir iletişime geçiyor.

GOL KRALLIĞINA ADAY

Siyah-Beyazlı takımda Dusan Vlahovic, ligde son 2 haftada Çorum FK ve Fenerbahçe maçlarında 4 gol atarak krallık yarışında öne çıktı. 6 gollü Osimhen'in arkasından Shomurodov ve Salah'la beraber gelen 4 gollü Vlahovic, krallık yarışının en önemli adaylarından biri olarak dikkat çekiyor.

İLK SKOR KATKISI

Sezonun flaş transferlerinden Leandro Trossard, Fenerbahçe derbisinde ilk skor katkısını verdi. Rıdvan Yılmaz'a enfes bir gol attıran 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat, performansıyla ayakta alkışlandı. Trossard ilerleyen haftalar için camiasına umut verdi.

VLAHOVIC'İ TANIYOR

Çorum FK önünde hat-trick yapan ve Fenerbahçe derbisinde gol atan Dusan Vlahovic'in hızlı başlangıcında Vincenzo İtaliano'nun büyük etkisi bulunuyor. Daha önce Fiorentina'da Vlahovic'le çalışan İtaliano, dünyaca ünlü golcüyü çok iyi tanıyor. Bu avantaj da başarıyı beraberinde getirdi.