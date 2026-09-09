Beşiktaş'ta Erzurumspor FK maçı hazırlıkları devam ediyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, geniş alanda iki grup halinde top kapma ve çift kale maçından ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.Beşiktaş, çalışmalarına yarın (10 Eylül) saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.