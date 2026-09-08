SON DAKİKA: Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı! Başkan Serdal Adalı aday olacak mı?

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Ekim ya da kasım ayında yapılması planlanan seçimde mevcut başkan Serdal Adalı'nın, yönetim listesinde değişikliğe giderek yeniden aday olacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)