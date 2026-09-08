SON DAKİKA: Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı! Başkan Serdal Adalı aday olacak mı?
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Ekim ya da kasım ayında yapılması planlanan seçimde mevcut başkan Serdal Adalı'nın, yönetim listesinde değişikliğe giderek yeniden aday olacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
Başkan Adalı'nın bugün yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geleceği öğrenildi. Ekim ya da kasım ayında yapılması planlanan seçim kararı kısa süre içerisinde açıklanacak.
SERDAL ADALI YENİDEN ADAY OLACAK!
Öte yandan başkan Serdal Adalı'nın, yönetim listesinde değişikliğe giderek yeniden aday olacağı öğrenildi.