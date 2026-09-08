Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla Mario Gomez'i hatırlatırken, iki yıldızın ilk 5 maçlık performanslarının karşılaştırılmasında Sırp forvet öne çıktı.

Mario Gomez ile Dusan Vlahovic'in birçok ortak özelliği var. Fiorentina geçmişi olan iki golcü, Beşiktaş formasını giydi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlı taraftarlar, Sırp forveti oyun stili ve gerek yerden gerek havadan bitiricilik özelliği nedeniyle efsane Alman golcüye benzetiyor. 2020 yılında futbol kariyerini noktalayan ve Red Bull Soccer International bünyesinde futbol direktörü olarak görev yapan Mario Gomez ile Dusan Vlahovic'i Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 5 karşılaşmayı baz alarak karşılaştırdık.

MARİO'YU 2'YE KATLADI

2015 yaz transfer döneminde Fiorentina'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Mario Gomez, Süper Lig'de Mersin İ.Y. (17), Trabzonspor (28), Gaziantep (77), Başakşehir (90) ve Gençlerbirliği (90) maçlarında 302 dakika süre aldı. Alman efsanesi söz konusu periyotta sadece Başakşehir'e 2 gol attı. Vlahovic ise Kauno (30), Alanyaspor (33), Kauno (65), Çorum (71) ve Fenerbahçe (85) maçlarında 284 dakika forma şansı buldu. Çorum FK (3) ve Fenerbahçe (1) karşısında ağları sallayan Sırp oyuncu 4 gol kaydetti.

GOL KRALI OLMUŞTU

Mario Gomez 2015-2016 sezonunda 33 maçta 26 gol ve 6 asistlik performansıyla tam 32 gole katkıda bulunmuş, siyah beyazlı takımın şampiyonluk ipini göğüslemesinde önemli rol oynamıştı. Eski Alman oyuncu o sezon Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Gomez, 2016'da yaz döneminde Fiorentina'dan Wolfsburg'a transfer olmuştu.

FENERBAHÇE'YE GOL ATTILAR

Dusan Vlahovic ve Mario Gomez, Türkiye maceralarında ilk derbi gollerini Fenerbahçe'ye attı. Eski Alman golcü 27 Eylül 2015'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın ezeli rakibini 3-2 yendiği karşılaşmada duble yapmıştı. 26 yaşındaki Sırp golcü ise geçtiğimiz cumartesi Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

UEFA'DAN VLAHOVİC PAYLAŞIMI

Derbide Kartal'a zaferi getiren Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin de gündemine girdi. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi X hesabı, Sırp golcü ile ilgili dikkat çeken paylaşım yaptı. Paylaşımda Dusan'ın Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadığı fotoğrafa yer verilirken, "Vlahovic with the winner (Vlahovic'ten galibiyet golü)" ifadeleri kullanıldı.