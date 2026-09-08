Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Rıdvan Yılmaz...

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında resmi hesabından açıklama yaptı.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.