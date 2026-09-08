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Beşiktaş, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi:
Beşiktaş, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maç, top kapma ve şut çalışmaları yaptı.

Beşiktaş, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

#Vincenzo Italiano #Trendyol Süper Lig #Beşiktaş #Erzurumspor FK #BJK Nevzat Demir Tesisleri
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