Beşiktaş'tan transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala büyük bir sürpriz geldi. Siyah beyazlılar, Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transferin son saatlerine girilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Orta saha transferi için birçok isimle görüşme gerçekleştiren siyah beyazlılar mutlu sona ulaşamamıştı.

Listesindeki adaylardan olumsuz sonuç alan Kartal'ın, transferin son anlarında flaş bir hamlede bulunduğu öğrenildi. Colombia.com'da yer alan habere göre; Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Jefferson Lerma'yı gündemine aldı.

Siyah beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Crystal Palace'ın 31 yaşındaki orta sahası için harekete geçtiği belirtildi. İngiliz ekibinin, deneyimli oyuncuyu Avrupa listesine yazmamasının ardından ayrılık ihtimalinin doğduğu ortaya çıktı. Türkiye'de transfer döneminin henüz sona ermemiş olması sebebiyle Lerma'nın, Beşiktaş'a gidebileceği aktarıldı.

Bu sezon Crystal Palace'ta hiç süre almayan Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz sezon ise 48 karşılaşmaya çıkmış ve 6 asist yapmıştı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Lerma'nın, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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