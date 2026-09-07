Vincenzo Italiano ile sezona iddialı başlayan Beşiktaş, aldığı sonuçların yanı sıra sergilediği futbolla da alkış topluyor. 10 resmi maçta 8 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 6 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de son 5 sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, bu yıla umut dolu girdi. Siyah-beyazlılar, futbol direktörü Önder Özen yönetiminde yeniden yapılanırken takım Vincenzo Italiano'ya emanet edildi. İtalyan hocanın talebi doğrultusunda önemli transferlerle kadro güçlendirildi. Oynadığı 6 ön eleme maçının 5'inden zaferle ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına adını yazdırdı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 48 yaşındaki hocanın Fenerbahçe derbisinde oynattığı futbol, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Süper Lig'de 4'te 3 yapan Italiano'nun talebeleri, bu sezon 10 resmi müsabakanın 8'inden zaferle ayrılmasını bildi.

6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmanın 6'sında kalesini gole kapattı. Teknik direktör Italiano ile oyunun iki yönünde agresif bir futbol benimseyen siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 5, ligde de 1 maçta rakiplerine gol izni vermedi. Bu sezon rakip fileleri 17 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 5 gol gördü.