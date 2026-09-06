Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Sezonun ilk derbisinde kazanan taraf konuk ekip Beşiktaş oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül derbiyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler...