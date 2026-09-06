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Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Sezonun ilk derbisinde kazanan taraf konuk ekip Beşiktaş oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül derbiyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi:
Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Beşiktaş ikinci yarıda sergilediği mükemmel futbolla Fenerbahçe'yi deplasmanda mat etti.

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Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Eğer Ederson'un 6 tane net kurtarışı olmasaydı tarihi bir hezimet olabilirdi.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Peki neden böyle oldu; öncelikle İsmail Kartal dersine hiç iyi çalışmamış.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Beşiktaş çok iyi takım, kadrosu oturmuş, aynı zamanda da günümüz futbolunun istediği atletik oyuncular ağırlıkta.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Bir de buna mükemmel bir Trossard'ın kalitesini eklemek lazım.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

İlk yarı genelde daha dengeli oldu. Ama yine de Beşiktaş'ın cesur oyunu ve kondisyon üstünlüğü açıkça görülüyordu.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

İrfan Can çıkarken İsmail Kartal'ın bunu göz önüne alıp İsmail hamlesi yapması gerekiyordu. Kerem'i alacaksa da çok net bir pozisyonda pas vermeyip şut atan ve defansif görevini hiç yapmayan Grenwood'u çıkarmalıydı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Kısaca Kerem ve İsmail girip yerine Greenwood ile İrfan Can'ın çıkması gerekirdi.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Aslında ikinci yarıda Fenerbahçe'nin yediği gole kadar net görüntü bir an önce İsmail hamlesi gerekiyordu.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Kaleci Ederson müthiş kurtarışlarla o dakikaya kadar oyunu tuttu. Ama kenardan gereken hamle gelmeyince Beşiktaş ikinci golü de attı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Dün gece Fenerbahçe açısından bir şey daha açıkça belli oldu; dirençli bir 10 numara kadroda yok. Ayrıca zorlu bir rakip karşısında defansif görevler paylaşılamadığı için Kante ve Guendouzi de iflas ettiler.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Beşiktaş ve teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu kutlamak gerek. Her şeyden önce bu kısa teknik adamlık döneminde ortaya çağdaş bir takım sundu.

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