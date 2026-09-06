Beşiktaş'ın derbi zaferi dış basında! 'Vlahovic Fenerbahçe Stadyumu'nu susturdu'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir sezonluk aranın ardından derbi sevinci yaşadı. Siyah beyazlıların galibiyeti ve Vlahovic-Skriniar gerilimi dış basında geniş yankı buldu. İşte o başlıklar...