Beşiktaş'ın derbi zaferi dış basında! 'Vlahovic Fenerbahçe Stadyumu'nu susturdu'
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir sezonluk aranın ardından derbi sevinci yaşadı. Siyah beyazlıların galibiyeti ve Vlahovic-Skriniar gerilimi dış basında geniş yankı buldu. İşte o başlıklar...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir sezonluk aranın ardından derbi sevinci yaşadı.
Milan Skriniar'ın 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'ye 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la cevap veren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda birçok pozisyonu değerlendiremese de 73. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle karşılaşmadan galip ayrıldı.
Beşiktaş, ligde 4 maç sonra derbi kazandı
Beşiktaş, 4 maçlık aranın ardından ligde taraftarlarına derbi sevinci yaşattı.
Geçen sezon oynanan 4 lig maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı üstünlük kuramayan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'la ilk yarıda 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıdaki derbide rakibine 1-0 yenildi.
Fenerbahçe'ye karşı lig maçlarında 3-2 ve 1-0 mağlup olan Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle kupada oynadığı maçı ise deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Beşiktaş, ligdeki son derbi galibiyetini 2024-2025 sezonunda yine Kadıköy'de 1-0 kazanarak elde etmişti.
Vlahovic gollerine devam etti
Geçen hafta Arca Çorum FK maçında yaptığı "hat-trick"le Beşiktaş'taki ilk gollerini atan Dusan Vlahovic, derbiyi de boş geçmedi.
73. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasıyla başlayan atakta Orkun Kökçü'nün pasını boş kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçiren yıldız golcü, siyah-beyazlı forma altında dördüncü golünü kaydetti.
Derbide Vlahovic'e gol pasını veren Orkun Kökçü, Çorum FK maçında kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı Sırp oyuncuya bırakmış, Vlahovic de ilk golünü bu penaltıyla atmıştı.
Vlahovic'in golüyle galibiyete uzanan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü dış basında manşetlere taşındı.