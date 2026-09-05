Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, “Kendimizi ve büyüklüğümüzü göstermek istiyoruz” derken, orta sahadaki Guendouzi-Kante ile Salih-Orkun düellosuna dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Derbinin önemine dikkat çeken İtalyan teknik adam, mücadeleye hazır olduklarını belirterek iddialı mesajlar verdi.

"BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Derbide sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten Italiano, "Burada olmak gerçekten büyük bir onur. Çok önemli bir derbi, büyük bir ayrıcalık. Tüm Türkiye izleyecek. Ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz, farkındayız. 3 puan için iki ekip savaşacak. Daha ligin 4. haftası. Bugün kendimizi göstermek istiyoruz. Büyüklüğümüzü göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Italiano, "Rakibimiz iyi bir takıma sahip, Şampiyonlar Ligi'ndeler. Deplasmandayız şu anda. Elimizden geleni yapmak istiyoruz." dedi.

MIRETTI'NİN DURUMUNU AÇIKLADI

İtalyan çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Fabio Miretti'nin durumuna da açıklık getirdi.

Italiano, "Miretti, son idmanda küçük bir kas ağrısı yaşadı. Büyük problem değil ama dinlendirmek istedik. Çok yakında takımla çalışacak." şeklinde konuştu.

ORTA SAHA DÜELLOSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Derbide orta sahanın belirleyici olacağını ifade eden Italiano, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın orta sahalarını kıyasladı.

Italiano, "Orta saha çok önemli. Maçın kaderini belirler. İki Fransız'a karşı iki Türk oynayacak. Guendouzi ve Kante'ye karşı Salih ve Orkun. Çok güzel bir düello olacak. Hangi orta sahanın daha iyi olduğunu göreceğiz." sözleriyle derbideki kritik mücadeleye dikkat çekti.