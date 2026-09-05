Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında gözler, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbide. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, dev karşılaşma öncesi planını belirledi. İtalyan teknik adamın derbide Fenerbahçe'ye karşı kozu, orta saha olacak.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisine bu akşam Fenerbahçe deplasmanında çıkacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. Siyah beyazlı takımda İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Türkiye'deki ilk derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, Kadıköy'deki dev maç öncesi tüm planlarını hazırladı. Buna göre siyah-beyazlı teknik adam; orta sahasını güçlü tutarak rakibinin oyununu bozmaya çalışacak.

HIZLI PRES EMRİ

Orta sahada; kaptan Orkun Kökçü'nün liderliği ve kalitesi, Salih Özcan'ın gücü ve tecrübesi, Junior Olaitan'ın da dinamizmi ve çift yönlü oyunu Kara Kartal'ın kozu olacak. Fenerbahçe'nin savunmadan hızlı çıkışlarını ve pas oyununu kilitlemeyi planlayan Beşiktaş, 3 puana odaklandı. Öte yandan Vincenzo Italiano'nun antrenmanlarda futbolcularına hızlı pres ve kaybedilen topları hızlı kazanma gibi direktiflerde bulunduğu da kaydedildi.