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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Elan Ricardo...

Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun kiralık olarak takımdan ayrıldığını duyurdu.

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Elan Ricardo...

Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun kiralık olarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kuküpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

#Elan Ricardo #Beşiktaş #Kolombiya
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