Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı! Siyah beyazlılarda Ümit Akdağ siftah yaptı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Öte yandan yeni transfer Ümit Akdağ, siyah beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışan Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Isınma koşularıyla başlayan idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktik idmanla son buldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.