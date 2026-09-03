SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ'ın İstanbul'a geliş saati belli oldu!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki savunmacı Ümit Akdağ'ın bugün saat 17.05’te İstanbul'da olacağını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Ümit Akdağ'ın bugün saat 17.05'te İstanbul'da olacağını açıkladı.
Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Yeni transferimiz Ümit Akdağ, bugün saat 17.05'de İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI!
Beşiktaş, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.