Yaz transfer dönemi bitmeden evvel bir orta saha takviyesi için harekete geçen Beşiktaş, Teun Koopmeiners'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların yaptığı teklife, Hollandalı yıldızın "Evet" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş, yaz transfer dönemini en verimli ve aktif geçiren kulüplerden biri oldu. Leandro Trossard, Alexander Nübel ve Dusan Vlahovic gibi Avrupa futbol piyasasının gözde isimlerini kadrosuna katarak iyice güçlenen siyah beyazlılar, transfer penceresinin kapanmasına 1 gün kala önemli bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre orta saha transferine odaklanan Serdal Adalı yönetimi, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

MAAŞI KABUL ETTİ

CalcioMercato'nun haberinde; siyah beyazlı kurmayların Çorum FK'yı 6-2 yendikten sonra orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istediği ifade edildi. Siyah beyazlı takıma gelmeye sıcak bakan 28 yaşındaki orta sahanın yıllık 6 milyon euro maaşa 'evet' dediği öğrenildi. İlk bonservis teklifi Juventus tarafından veto edilen Beşiktaş yönetiminin teklifi artırarak Torino temsilcisinin kapısını bir kez daha çalacağı kaydedildi.

58.4 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Koopmeiners'ın Juventus ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Torino ekibi 2024 yılı yaz transfer döneminde Hollandalı yıldızı renklerine katarken, Atalanta'ya tam 58.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

ÇOK YÖNLÜ VE ATLETİK

Teun Koopmeiners çok yönlü bir oyuncu profiline sahip. Orijinal bölgesi ön libero olan tecrübeli futbolcu, zaman zaman 10 numara ve stoperde de görev alabiliyor. Geriden oyun kurabilen, dikine paslarıyla takımını hücuma taşıyabilen bir orta saha olarak dikkat çekiyor. Mücadele gücü yüksek olan Koopmeiners, oyunun temposunu belirleme yetisine de sahip.

PARMA'YA GOL ATTI

Hollandalı yıldız, ikinci sezonunda farklı kulvarlarda toplam 45 resmi maçta görev yaptı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Koopmeiners, Serie A'da 33, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve İtalya Kupası'nda 2 müsabakada forma giydi. Bu sezon Serie A'da 2 maçta toplam 15 dakika süre alan deneyimli oyuncu, geçtiğimiz cumartesi günü Parma ağlarını havalandırdı.

TEUN KOOPMEİNERS KİMDİR?

Doğum Yeri: Hollanda

Doğum Tarihi: 28 Şubat 1998

Boy / Kilo: 1.85 cm / 77 kg

Pozisyon: Orta Saha

Kullandığı Ayak: Sol

Sözleşme Bitişi: Haziran 2029 P

Piyasa Değeri: 14 milyon euro