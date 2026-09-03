Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Breno Bidon'un menajeri Fernando Brito, siyah-beyazlılar ile yapılan transfer görüşmelerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Breno Bidon'un Corinthians'ta kalıyor. Siyah-beyazlılar ile yapılan görüşmelerin sonlandırılığı açıklandı.



Breno Bidon'un menajeri Fernando Brito'dan Beşiktaş açıklaması:



"Projeye güven duymadığım için görüşmeleri sonlandırmaya karar verdim. Breno ile Corinthians'ın yardımıyla çok iyi ve sorumlu bir iş çıkardık; kulüp , 14 yaş altı takımına geldiğinden beri başından beri kusursuzdu. Kulüp, oyuncunun ayrılmaya karar vermesi durumunda geleceğini düşünmek için, hayal ettikleri değerin altında bile olsa, bazı durumları değerlendirmeye istekliydi. Corinthians ile farklı davranmak bizim için adil olmazdı. Bu meseleyi uzatmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum; pazar günü maçı var ve önümüzde çok net hedeflerimiz var: Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak ve Libertadores'i kazanmak."