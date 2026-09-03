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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekibimiz Beşiktaş'ın, Avrupa arenasındaki kadrosu açıklandı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekibimiz Beşiktaş'ın, Avrupa arenasındaki kadrosu duyuruldu.

Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER:

Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku.

Hücum: Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy, Hyeon-gyu Oh.

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