Yaz transfer dönemini bir orta saha daha alarak kapatmak isteyen Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Siyah beyazlıların, Corinthians'ta forma giyen Breno Bidon'u kadrosuna katmak için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Siyah beyazlılar, Brezilya temsilcisi Corinthians'ta forma giyen Breno Bidon'u kadrosuna katmak için devreye girdi.

ESPN'de yer alan habere göre; Kartal, 21 yaşındaki futbolcu için 18 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardı. Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusunun transferi için 12 milyon Euro'luk bedeli peşin ödemeyi planladığı, kalan 6 milyon Euro'luk kısmı ise taksitler halinde ödemeyi hedeflediği belirtildi.

Öte yandan siyah beyazlıların transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalmasından dolayı Bidon transferinde görüşmeleri sonuçlandırmak için acele ettiği vurgulandı.

Bunun yanı sıra Sambacı yıldızın şu anda Corinthians'ın en büyük değerlerinden biri olduğu ancak kulübün mali dengeyi sağlamak için haftalardır en az bir oyuncusunu satmaya çalıştığı ifade edildi.

BU SEZON 41 MAÇA ÇIKTI!

Breno Bidon bu sezon toplam 41 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol, 1 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan yıldız ismin, kulübüyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.