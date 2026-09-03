Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)