Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve çift kale maçından ardından yapılan duran top ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın (4 Eylül) saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.