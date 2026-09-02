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Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ı TFF'ye bildirdi!

Beşiktaş, Ümit Akdağ transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, yeni transferini TFF'ye bildirdi.

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Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ı TFF'ye bildirdi!

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde sıcak bir gelişme yaşandı.

A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre siyah-beyazlılar, stoper oyuncusu Ümit Akdağ için Corendon Alanyaspor ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki oyuncunun, bonservis bedeli için ödenecek ücretin 10 milyon euro altında olacağı öğrenildi.

NE ZAMAN GELECEK?

Beşiktaş'ın transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşma sağladığı Ümit Akdağ, siyah-beyazlılar için 3 Eylül'de İstanbul'a gelecek.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Ümit Akdağ'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ı TFF'ye bildirdi! - 1

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ı TFF'ye bildirdi! - 2

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ gelişmesi! Anlaşma sağlandı

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