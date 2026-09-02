Beşiktaş'ta flaş orta saha atağı! İtalyan gazeteci duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci, siyah-beyazlı ekibin Belçikalı yıldızı transfer etmek istediğini ve kulübü ile anlaşma sağlandığını öne sürdü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Orta sahaya bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in transferi için İskoç kulübüyle prensipte sözlü anlaşmaya vardı.

Transferin gerçekleşmesi artık oyuncunun vereceği karara bağlı olduğu aktarılırken, taraflar arasındaki görüşmeler sürdüğü de belirtildi.

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