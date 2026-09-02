CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş'ta flaş orta saha atağı! İtalyan gazeteci duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci, siyah-beyazlı ekibin Belçikalı yıldızı transfer etmek istediğini ve kulübü ile anlaşma sağlandığını öne sürdü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta flaş orta saha atağı! İtalyan gazeteci duyurdu

Orta sahaya bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in transferi için İskoç kulübüyle prensipte sözlü anlaşmaya vardı.

Transferin gerçekleşmesi artık oyuncunun vereceği karara bağlı olduğu aktarılırken, taraflar arasındaki görüşmeler sürdüğü de belirtildi.

İŞTE O HABER

Beşiktaş'ta flaş orta saha atağı! İtalyan gazeteci duyurdu - 1

Beşiktaş Raskin transferi için Rangers ile anlaştı!

#Belçika #Beşiktaş #Fabrizio Romano #Rangers #BJK Spor Haberi
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor!
Sonraki Haber
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor!