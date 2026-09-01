Spor yazarları Beşiktaş-Arca Çorum FK maçını yorumladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı 6-2'lik farklı skorla mağlup etti. Fotomaç Gazetesi Yazarları da siyah beyazlıların bu galibiyetini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)