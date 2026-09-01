Spor yazarları Beşiktaş-Arca Çorum FK maçını yorumladı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı 6-2'lik farklı skorla mağlup etti. Fotomaç Gazetesi Yazarları da siyah beyazlıların bu galibiyetini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
SİNAN VARDAR - ATANIN VE TUTANIN İYİ OLACAK
Maç öncesinde harika bir bayrak şov vardı. Görsel anlamda gerçekten çok güzeldi. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için mücadele eden tum kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kadrolara baktığımda sol stoperde Emirhan tercih edilebilirdi. Ancak onun dışında üretkenlik açısından Beşiktaş'ın şu an için sahaya sürebileceği en ideal 11'in bu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş maça baskılı başladı.
Erken dakikalarda direkten dönen topun ardından devam eden atakta Cerny ile golü bulan Siyah-Beyazlılar, 1-0 öne geçti. Golden sonra iki takım da orta saha üstünlüğünü kaybetti. Orta sahalar çok kolay geçilmeye ve oyun iki kale arasında oynanmaya başladı. Beşiktaş 35. dakikada çok net bir pozisyon yakaladı ancak top direkten döndü. Açıkçası kaçırılması çok zor bir pozisyondu. Dakikalar 42'yi gösterirken Beşiktaş penaltı kazandı. Bana göre çok net bir penaltıydı, VAR'a gitmeye bile gerek yoktu. Tribünler penaltıyı kullanması için "Dusan" diye bağırdı.
Vlahovic de topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. İlk yarıda Trossard benim için tam bir hayal kırıklığıydı. Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli oyuncularından biri olması gereken Trossard, çok kötü bir ilk yarı geçirdi.
İkinci yarının başında Beşiktaş'ın oyunu tutması gerekirken, Diomande'nin uzaktan güzel golüyle fark bire indi. Ancak Vlahovic yeniden sahneye çıkarak farkı tekrar ikiye çıkardı. Vlahovic harika bir golcü. Türkiye'ye son yıllarda gelmiş en kaliteli ayaklardan biri. Ve Vlahovic'ten hat-trick! Yıllarını futbola vermiş biri olarak söylüyorum; Vlahovic, Mario Gomez'i aratmaz. Yeni transferler maça damga vurmaya devam ediyor.
Şimdi de sahneye İlhan Fakılı çıkıyor. Dolmabahçe'de gol yağmuru devam ediyor. İlhan'ın asistinde Murillo topu ağlara gönderiyor ve skor 6-2 oluyor. Başlıkta da belirttiğim gibi; atanın ve tutanın iyi olunca sonuç böyle oluyor. Fenerbahçe maçı öncesi oldukça moral veren bir galibiyet oldu. Şimdi derbiye odaklanma zamanı...
TURGAY DEMİR - VAR MI YAN BAKAN!
Vaaav… Kartal yürekliler! Ligin yenisi Çorumspor'u farklı yenerken tüm diğer rakiplerine de sağlam bir mesaj vermiş oldu: GELİYORUZ! Harika bir oyundu Beşiktaş adına… Atılan goller, kaçan fırsatlar derken kaliteli oyuncuların şahlanışını izledik. Misal Vlahović…
Kalite bazen sessiz kalır, bazen bekler ama zamanı geldiğinde kendini haykırarak gösterir. Vlahović üç golle yaptı bunu. Kaçırdıkları da var elbet ama artık o, Beşiktaşlıların yüreğinde taht kurmuş durumda. Fenerbahçe derbisi öncesi rakibin yüreğine korku saldığı da kesin. Kalite demişken Orkun'dan bahsetmeden olmaz. Top ayağına geldiğinde oyun hızlanıyor, takım onun işaret ettiği yöne akıyor. Orkun Kökçü, takımın temposunu belirleyen, oyunun aklını elinde tutan bir lider.
Ve yüreğini çimlere seren adam Olaitan… En büyük sermayesi yeteneğinden önce mücadelesi. Sahada bir an bile vazgeçmiyor ve her maç üzerine yeni bir şey koyuyor. Koşuyor, savaşıyor, öğreniyor; her hafta biraz daha futbolcu oluyor. Nübel'den başla, Agbadou'ya, Murillo'ya selam çak, Salih'i öp, Cerny'i kucakla, Vlahović'e kadar git… Göreceğin tek şey kalite ve mücadele. İlhan Fakılı ayrı hikaye… Solu öldürür, sağı süründürür. Dün sağ kanatta oynadı ve buluştuğu ilk topu sağ ayağıyla uzak köşeye bıraktı.
Yeni transfer Poku daha ayağının tozuyla, "Ben de varım, gücünüze güç katmaya geldim" der gibiydi… Beşiktaş derbi öncesi büyük sükse yaptı vesselam. Atılan gol sayısı önemli ama daha önemlisi takım olarak verilen görüntü. Kartal Yuvası'nda birlik var, birlikten doğan güç var. Bu Kartal, pençelerini sonuna kadar açmış, gagasını bilemiş: "Var mı bana yan bakan?" diyor. Bundan iyisi Şam'da kayısı.