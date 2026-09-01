Beşiktaş'ın Richard Rios teklifi ortaya çıktı!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer gündeminde yer alan Richard Rios ile ilgili gündem olan haber, yurt dışından geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın orta saha transferinde 1 numaralı hedefi Richard Rios... Bayern Münih'ten Joao Palhinha'yı transfer eden Benfica, aynı bölgede oynayan Kolombiyalı yıldızı elden çıkarmayı planlıyor.
Siyah beyazlı kurmaylar, Portekiz devi ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Nicolo Schira'nın haberine göre; Kartal, 26 yaşındaki oyuncunun 4 yıllık sözleşmesini hazırladı. Beşiktaş satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle transferi bitirmek istiyor. Lizbon ekibi, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 3 milyon euro kiralama bedeli talep ediyor.