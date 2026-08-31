Vincenzo Italiano: Savaşçı olmamız önemli!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Arca Çorum FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada Alanyaspor karşısında yapılan hataları tekrarlamak istemediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadeleye ve takımının hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk bölümünü değerlendiren İtalyan teknik adam, Avrupa hedeflerine ulaştıklarını hatırlatırken ligde alınan Alanyaspor mağlubiyetinin ardından reaksiyon göstermek istediklerini söyledi.

İlk iki maçta istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın bugün sahada nasıl bir performans sergileyeceği sorulan Italiano, şu ifadeleri kullandı:

"Bence sezonun başına tekrar bakmamız gerekiyor. Hedefimiz Avrupa'ya gitmekti, onu başardık. İyi bir iş çıkardık. Ligde de Alanya'ya karşı bir mağlubiyetimiz var. Oradaki hataları tekrar yapmak istemiyoruz. Kazanmak, kendimizi göstermek istiyoruz. İnanıyorum, bu takım daha çok yol kat edebilir."

"SAVAŞÇI OLMAMIZ ÖNEMLİ"

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın sahada ortaya koyması gereken karaktere de dikkat çekti. Siyah-beyazlı teknik adam, yüksek tempo ve konsantrasyonun galibiyet için belirleyici olacağını vurguladı.

İtalyan çalıştırıcı, "Bizim sahada karakterimiz, oyunun hızı, temposu, bizim savaşçı olmamız önemli. Bugün maksimum seviyede konsantrasyon ve en hızlı şekilde oyunumuzu oynamamız gerekiyor kazanmak için." dedi.