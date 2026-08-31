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Beşiktaş - Çorum FK maçının VAR'ı belli oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çorum FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Beşiktaş - Çorum FK maçının VAR'ı belli oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.

Müsabaka öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Çorum FK mücadelesinin VAR koltuğunda Hollandalı Richard Martens oturacak.

Marten, Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın da VAR hakemiydi.

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