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Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

Kadrosuna bir sağ kanat eklemesi yapmak isteyen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlı ekibin Vaclav Cerny yerine Belçikalı yıldızı transfer etmek istediği ve bonservis bedelini karşılayabilmek için Çekyalı yıldızı satmayı düşündüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

Beşiktaş Trendyol Süper Lig ve Avrupa cephesinde yoğun maç trafiğine girecek.

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Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında güçlü rakiplerle karşılaşacak olan siyah beyazlılar kadrosuna takviye yapmak için transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.

Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

Yönetim gerek geçen yıl gerek yeni sezonda şu ana kadar performansıyla hayal kırıklığına neden olan Vaclav Cerny'yi elden çıkarmayı planlıyor. Eski kulübü Rangers, Çekyalı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

İskoç devi, Kartal'ın kapısını bir kez daha çalarken, teklifini 8 milyon euro'ya yükseltti.

Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

Siyah beyazlı kulüp ise geçen yıl yaz döneminde 6 milyon euro karşılığında Wolfsburg'tan renklerine bağladığı 28 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro talep ediyor.

Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

İki kulüp arasında bonservis konusunda mutabakat sağlandığı takdirde Beşiktaş, uzun süredir gündemde olan Dodi Lukebakio'yu transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

Fotomaç'ın haberine göre, Benfica'nın Belçikalı sağ kanat için beklentisi ise 20 milyon euro.

Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

Demokratik Kongo asıllı Belçikalı futbolcunun Portekiz kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.

Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

Bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde St. Gallen maçında asist yapan Lukebakio, Hearts karşısında ise ağları havalandırmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, Portekiz Ligi'nde 2 maçta toplam 26 dakika süre aldı.

Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

Beşiktaş yönetimi kanatları adeta sil baştan değiştirdi. Sol kanat için Leandro Trossard ve İlhan Fakılı'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, geçen hafta hızı ve dripling yeteneğiyle beğeni toplayan Ernest Poku'yu renklerine bağladı. Lukebakio da takıma katıldığı takdirde Kartal kanatlardan skor üretimini artıracak.

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