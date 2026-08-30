Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız
Kadrosuna bir sağ kanat eklemesi yapmak isteyen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlı ekibin Vaclav Cerny yerine Belçikalı yıldızı transfer etmek istediği ve bonservis bedelini karşılayabilmek için Çekyalı yıldızı satmayı düşündüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında güçlü rakiplerle karşılaşacak olan siyah beyazlılar kadrosuna takviye yapmak için transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.