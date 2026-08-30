Beşiktaş'tan sağ kanat operasyonu! Cerny yerine Belçikalı yıldız

Kadrosuna bir sağ kanat eklemesi yapmak isteyen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlı ekibin Vaclav Cerny yerine Belçikalı yıldızı transfer etmek istediği ve bonservis bedelini karşılayabilmek için Çekyalı yıldızı satmayı düşündüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)