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Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine Benfica'nın yıldız ismi oturdu. İtalyan gazeteci, siyah-beyazlıların oyuncu için kiralama teklifinde bulunacağını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çabaları sürüyor.

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Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

Kadrosuna son olarak Juventus'tan kiralık olarak Fabio Miretti'yi katan siyah-beyazlılar, bir orta saha transferi için daha çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

Joe Willock ve Marc Casado gibi isimlerden şimdilik sonuç alamayan Beşiktaş'ın, transferde farklı bir isme yöneldiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Richard Rios için harekete geçti.

Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

Portekiz kulübünün Kolombiyalı oyuncuyu kiralamaya sıcak bakması üzerine harekete geçen Beşiktaş'a transferde bir rakip de İtalya'dan geldi.

Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

Haberde yer alan bilgilere göre Serie A ekibi Roma, geçmişte de ilgilendiği Rios'u yeniden gündemine aldı.

Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

Geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 45 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

Rios'un Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

Oyuncunun piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu

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