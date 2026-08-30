Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yapılacak teklif belli oldu
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine Benfica'nın yıldız ismi oturdu. İtalyan gazeteci, siyah-beyazlıların oyuncu için kiralama teklifinde bulunacağını duyurdu. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çabaları sürüyor.
Kadrosuna son olarak Juventus'tan kiralık olarak Fabio Miretti'yi katan siyah-beyazlılar, bir orta saha transferi için daha çalışmalarına devam ediyor.