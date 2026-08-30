Beşiktaş, Bosnalı futbolcu Amir Hadziahmetovic ve Libyalı orta saha Al Musrati'nin sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ve Al Musrati'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,



"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle,



Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."

2023 yılında Konyaspor'dan transfer edilen Hadziahmetovic, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hull City'de tamamlamıştı.

Siyah-beyazlı forma ile 60 maça çıkan Bosnalı futbolcu 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

AL MUSRATI AÇIKLAMASI!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."

Al Musrati Ocak 2024'te Braga'dan Beşiktaş'a 11 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Siyah-beyazlı forma ile 38 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı.