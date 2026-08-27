Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Felix Uduokhai...
Beşiktaş, Alman stoper Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı.
Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Felix Uduokhai'nin Union Berlin'le anlaştığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.
Resmi Açıklama | Felix Uduokhai— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 27, 2026
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