CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Felix Uduokhai...

Beşiktaş, Alman stoper Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Felix Uduokhai...

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Felix Uduokhai'nin Union Berlin'le anlaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

#Union Berlin #Felix Uduokhai #Beşiktaş
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
Sonraki Haber
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!