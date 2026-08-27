Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Ernest Poku...
Beşiktaş, Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak siyah-beyazlı kulübe transfer olduğunu resmen açıkladı.
Beşiktaş, Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak siyah-beyazlı kulübe transfer olduğunu resmen duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.