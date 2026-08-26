Vincenzo Italiano basın toplantısında açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Kauno Zalgiris maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano ve futbolculardan Emirhan Topcu açıklamalarda bulundu

İŞTE O SÖZLER

"Buraya gelene kadar iki tane tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef bu. Yarın iyi bir sonuç alarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. İlk maçı kazandık ama dün de aynı skorlu bir maç vardı ve o takım elendi. O yüzden kesin olarak bakamayız. Yarın sonuna kadar konsantre olmamız ve kazanmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız. Beşiktaş, Avrupa'da olmalı!"



POKU SÖZLERİ



"Poku, ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde iyi olan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu ve 23 yaşın altında bir oyuncu. Gerçek bir kanat oyuncusu, bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu. Cumadan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek."

TROSSARD HAKKINDA

"Trossard'da hafif bir rahatsızlık vardı. O yüzden kendisi yok. Yarın da %100'ünü verecek oyuncuları sahaya süreceğim."

EMİRHAN TOPÇU



"İyi bir avantajla buraya geldik. Buraya skoru korumaya değil, tekrardan kazanmaya geldik. Dün akşam Celtic, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 5-1 kaybetti. Aynı şeyin başımıza gelmemesi lazım. O yüzden yüzde yüz ciddiyetle, ilk maç oynanmamış gibi bakmalıyız. Kazanmaya geldik."