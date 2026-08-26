Beşiktaş'ın Alman savunmacısı Felix Uduokhai, Bundesliga ekibi Union Berlin ile anlaşma sağladı. İşte bonservis bedeli...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroya yapılan takviyelerin yanı sıra ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılması gündeme geldi.

UDUOKHAI, UNION BERLIN'LE ANLAŞTI!

Beşiktaş'ın Alman savunmacısı Felix Uduokhai, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmaya vardı. Alman ekibinin, 28 yaşındaki stoper için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Transferin tamamlanmasıyla birlikte Uduokhai, kariyerine yeniden Almanya Bundesliga'da devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 57 MAÇA ÇIKTI

Felix Uduokhai, Ağustos 2024'te Bundesliga ekiplerinden Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu. Alman savunmacı, siyah-beyazlı formayla 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 35 maçta görev yaptı. Uduokhai, 2025-2026 sezonunda ise 22 karşılaşmada forma giydi.

Böylece deneyimli savunmacı, Beşiktaş kariyerinde toplam 57 maçta görev alarak siyah-beyazlı formaya veda etmeye hazırlanıyor.